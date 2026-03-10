◇第6回WBC1次ラウンドD組ドミニカ共和国10―1イスラエル（2026年3月9日米マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDは9日（日本時間10日）、マイアミで行われ、ドミニカ共和国がイスラエルに10−1で勝って3連勝。最終戦を待たずに準々決勝進出を決めた。この日の主役はタティス（パドレス）だった。2回、2死満塁から9番・ペルドモ（ダイヤモンドバックス）が押し出し四球を選ん