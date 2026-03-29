「ドジャース５−４ダイヤモンドバックス」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打。無安打でも勝利に貢献する方法はある。同点の八回１死二塁の好機。ドジャースの大谷が二ゴロで走者を三塁に進めた。狙い通りの右方向への進塁打。ベンチに戻ると仲間たちからハイタッチで迎えられた。次打者タッカーが右前へ決勝適時打。前日の開幕戦に続く逆転勝ちで５万人