10日から受注開始…選手着用のリングを139個のダイヤで忠実に再現ドジャースのワールドシリーズ連覇を記念し、豪華なジュエリーが登場する。ファナティクス・ジャパンは9日、MLBワールドシリーズ連覇を記念した「ドジャース チャンピオンリングコレクション」の受注販売を、10日の午後12時からMLB公式オンラインショップで開始すると発表した。今回のコレクションの目玉となる「ネーションリング」は、本拠地でのダイヤモンド