ドジャースの大谷翔平（３１）、山本由伸（２６）、佐々木朗希（２３）の３投手が３０日（日本時間３１日）から始まるガーディアンズとの３連戦に先発登板する。佐々木が第１戦で先陣を切り、大谷、山本が続く。日本選手３人が同一カード３連戦で先発のマウンドに立つのは大リーグ史上初。開幕３連勝で勢いに乗るチームがどこまで連勝を伸ばすのか注目だ。３連戦初戦のマウンドを託された佐々木にとってはメジャー２年目初登板