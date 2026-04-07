◇ナ・リーグドジャース8―6ナショナルズ（2026年4月5日ワシントン）ドジャースの大谷翔平投手（31）は5日（日本時間6日）、ナショナルズ戦の3回に2試合ぶりの先制2号ソロを放つなど3戦連続マルチ安打をマークし、同点の8回には決勝の左犠飛を記録した。昨年8月から続く連続試合出塁を「40」に伸ばし、日本選手歴代2位タイに浮上。最大5点ビハインドをはね返す逆転劇に貢献し、敵地で同一カード3連勝を飾った。内角球を