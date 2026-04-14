本拠地・メッツ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合連続となる初回先頭打者本塁打に期待がかかる。前日12日（同13日）の本拠地・レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に5号先頭打者弾を放った。2試合連続の初回先頭弾は2025年5月25、26日以来自身3