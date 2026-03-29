◇ナ・リーグドジャース5−4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日ロサンゼルス）ドジャース・大谷は、3打数無安打も“渋い働き”で勝利に貢献した。4―4の8回無死二塁から、きっちりと進塁打となる二ゴロ。続くタッカーが決勝の右前打を放ち、9回は新守護神ディアスが初セーブをマークした。新戦力2人が活躍も、デーブ・ロバーツ監督は「（大谷）翔平が走者を三塁に進めてくれたことが大きかった」と称えた。試合前には