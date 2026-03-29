カブスやドジャースでプレーしたジェイソン・ヘイワードが引退発表米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）から本拠地で行われているダイヤモンドバックスとの開幕シリーズをまず2連勝した。この間に発表された、元ドジャース選手の去就にファンから驚きの声が上がっている。外野手部門のゴールドグラブ賞を5度受賞し、ドジャースでも2023年から1年半ほどプレーしたジェイソン・ヘイワードが27日（日本時間28日）に現役