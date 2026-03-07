日本人のファストフードの1つとして昔から愛されてきたメニューの1つといえば、蕎麦。かつては粒のまま蕎麦のおかゆにしたり、粉にしたものを練って団子状にしたり、蕎麦粉を水で溶いて焼いて食すなどしていたそうだが、安土桃山時代ごろにいまの蕎麦切りというスタイルの蕎麦の味わい方が生まれたのだという。現在では日本全国で美味しい蕎麦を味わえる名店が存在しているが、今回はそんな名店の中から岐阜県岐阜市にある、本当は