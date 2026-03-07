イラン情勢の悪化を受け、8日に予定されているチャーター機での湾岸諸国からの日本への帰国対応で、希望者が多く、一部が便に乗ることができない状況となっていることがわかりました。【映像】黒煙があがるドバイの様子クウェート、バーレーン、カタール、UAE=アラブ首長国連邦などでは、国際空港の閉鎖や航空機の満席が相次ぎ、出国が難しい状況が続いています。現地大使館などによりますと、政府は8日にもサウジアラビアと