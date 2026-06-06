中国に本拠を置くネットワーク機器メーカー・GL.iNetのモバイルルーター「Beryl 7」は、持ち運びに適したコンパクトさと優れたVPN速度を両立しているほか、スマートフォンから簡単な設定をするだけで、ネットワークを使う場合に丸ごと広告ブロックできたり、端末を指定して特定のサイトにアクセスできなくするペアレンタルコントロールが設定できたり、一時的なユーザーやIoT機器をメインネットワークから隔離するゲストWi-Fiを設