ふるさと納税をしたものの、「本当に住民税に反映されているのだろうか？」と不安になる方もいるのではないでしょうか。そんなときは、毎年5〜6月ごろに届く「住民税決定通知書」を確認してみましょう。会社員の場合は勤務先を通じて配布され、個人事業主など普通徴収の方は自治体から郵送されます。今回は、ふるさと納税の控除が正しく反映されているかを確認する方法を分かりやすく解説します。「住民税決定通知書」でふるさと納