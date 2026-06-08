７日の東京５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）で、単勝１・３倍と断然の支持を集めたジョドレルバンク（牡、美浦・武井厩舎）が、好位から楽々と抜け出して２馬身差で初陣Ｖ。２１年に皐月賞、天皇賞・秋、有馬記念とＧ１・３勝を挙げ、同年の年度代表馬と最優秀３歳牡馬に輝いた父のエフフォーリアは、今年デビューの新種牡馬の産駒では初勝利を飾った。評判通りの強さだった。五分に発馬を決めて道中は３番手で折り合うと