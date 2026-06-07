お笑いタレント・有吉弘行（52）が7日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの芸人に驚いたエピソードを明かす場面があった。今月4日から10日までが「歯と口の健康週間」ということで、今回のテーマは「歯と口にまつわる話」となった。そこで有吉は、お笑いコンビ「レギュラー」松本康太の名前を挙げると「虫歯菌がないらしくて、1回も歯みがきをしたことがないらしいよ」と言い、ア