2023年大会は「1番・中堅」で活躍

■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦した。海を越えた米国では、前回大会でともに世界一になったラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も熱心に観戦していたようだ。

ヌートバーは、2023年大会では史上初めて日系選手として代表入りし、不動の「1番・中堅」として活躍した。ペッパーミルポーズは日本を席巻し、ハッスルプレーで一躍人気者になった。

第6回WBCでも代表入りが期待されたが、昨オフに両かかとの手術を受けたこともあり、2大会連続の選出とはならなかった。それでも、日本との絆は健在だったようだ。

ヌートバーは自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、テレビ中継の写真をアップ。大谷翔平投手が打席に入る前の写真と、先発した山本由伸投手の写真を添え、山本には「えげつない」と英語で綴った。現地時間は未明と思われるなか、しっかりと応援していた。（Full-Count編集部）