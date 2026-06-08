埼玉県川越市の長閑な田園風景。そこに無申請・無許可の"トンデモモスク"が姿を現し、問題となっている。【写真を見る】無申請・無許可で建設されている川越市のモスク。長閑な田園風景のなかにイスラム式の広大な施設が建っていた日本での生活者が増えているイスラム教徒。その宗教施設であるモスクの建設計画は、具体的なトラブルの有無を問わず、排外主義者や近隣住民などから多くの批判を浴びてしばしばSNS上を中心に炎上