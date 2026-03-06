鹿児島市は市内の50代の女性が「はしか」に感染したと発表しました。発熱や発疹など、はしかが疑われる症状が出た場合は、事前に医療機関に連絡したうえで、マスクを着けて受診するよう呼びかけています。 はしかは感染力が強く、高熱や発疹が現れます。鹿児島市によりますと、患者は市内に住む50代の女性で、発熱とのどの痛みがあり先月27日に病院を受診しました。 その後、発疹が出たため、複数の病院を受診したところ、6日、