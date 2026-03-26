純資産残高１０兆円を突破した大ヒット投資信託「ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ全世界株式」（オール・カントリー、通称オルカン）の生みの親として知られる代田秀雄氏が大胆な未来を予測した。それは何と貨幣経済が成立しない世界だという。ＡＩによって急速に進化を遂げた人類がたどり着く先とは――。人類はかつて物やサービスを直接交換する「物々交換」をしていたが、やがて貨幣が生まれ、それが社会全般の基盤となって現在の