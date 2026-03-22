大手電機メーカー・パナソニックの調べでは、花粉症の経済的損失は1日当たり2450億円。この事態に、思い切った対策をする企業が現れています。高齢者向けの冷凍食品を販売するクックデリでは、2025年からマスクや高保湿ティッシュを全社員に支給しています。理由は、花粉症の福利厚生。さらにクックデリでは、花粉症の治療費などを年に最大5000円補助する制度もあります。2026年に上限を引き上げたことで、レーザー治療や舌下免疫