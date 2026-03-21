家電ライフスタイルプロデューサー・神原サリーさん、芸能界イチ家電に詳しい女優・奈津子さんが、サロン級美容家電を教えてくれました。俳優の莉子さんのコメントとともにお届けします。サロンに通わずとも、自宅で本格ケアができるアイテムが勢揃い。「美容・健康志向への高まりを受け、異業種メーカーからの参入が相次ぎ、美容家電業界は大きな盛り上がりを見せています。リフトアップ、美肌、美髪、オーラルケアなど、悩みに寄