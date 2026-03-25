異例のヒット俳優の香川照之（60）が主演した映画「災劇場版」が、異例のヒットとなっている。2月20日、全国わずか44館での公開となったが、3月4日までの公開13日間で、興行収入5000万円を突破したことを配給元が発表した。【写真で見る】すっかりテレビでは見られなくなった香川照之の最近の姿「100館以上で公開されても、興収が5000万円に届かない作品が多いなか、異例のヒットと言えるのでは。3月に入ってから50館以上に公