アイシークリニックは、「花粉症シーズンにおけるマスク肌荒れに関する実態調査」の結果を2026年3月18日に発表した。調査は2026年2月16日〜25日まで、花粉症の症状がありマスクを着用する全国の20代から60代の男女300人を対象にインターネットリサーチで実施。長時間の着用によるトラブルの実態と対処法について分析した。○花粉症患者の72.0%が肌トラブルの悪化を経験マスク着用による肌トラブルの悪化調査の結果、花粉症患者の7