世界最高の富豪イーロン・マスク氏が過去のツイッター（現在X）買収過程で故意に株価を落としたとし、投資家に賠償するべきという評決があった。AP通信とブルームバーグ通信によると、米カリフォルニア北部連邦地裁の陪審員団は20日（現地時間）、マスク氏とツイッター投資家の間の民事訴訟で「ツイッターにスパム・偽アカウントが蔓延している」と主張したマスク氏の掲示物のため投資家がだまされたとし、このように評決した。た