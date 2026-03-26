きょう午後7時すぎ、東京・東池袋のサンシャインシティにあるポケモンセンターで、女性店員が突然、男に刃物で刺されました。刺された女性はその後、死亡しました。【写真を見る】【速報】池袋のポケモンセンターで女性店員が男に刺され死亡男も自ら首を刺し死亡東京・豊島区のサンシャインシティ池袋のポケモンセンターで2人死亡東京・東池袋きょう午後7時21分ごろ、豊島区東池袋のサンシャインシティのポケモンセンターで