手品師のマギー審司（52）が5日、ABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）にVTR出演。収入事情を告白した。審司は耳が大きくなるネタで一世を風靡（び）。現在のグッズの印税について、年間で「2、3万円じゃないですかね」と明かした。主な収入源は営業仕事で「30分のステージで、（日本人の）平均の給料の1カ月分ぐらい。結構いい商売」。番組が紹介した2025年の厚生労働省のデータによれば、全国平均月収は約34万円