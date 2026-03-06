この投稿をInstagramで見る ちゃんみな CHANMINA(@minachanxx)がシェアした投稿ラッパーでシンガーのちゃんみなが、3月5日に自身のInstagramを更新した。現在開催中のアリーナツアーで訪れた福岡で、「世界で1番好きなラーメン」を堪能する姿を公開し、ファンの間で話題となっている。ちゃんみなは現在、初のアリーナツアー「AREA OF DIAMOND 4」の真っ最中。3月3日と4日には、マリンメッセ福岡A館で公演を行っていた。