ちゃんみな、福岡で「世界で1番好きなラーメン」を堪能する姿に反響「めっちゃ幸せそう」
ラッパーでシンガーのちゃんみなが、3月5日に自身のInstagramを更新した。現在開催中のアリーナツアーで訪れた福岡で、「世界で1番好きなラーメン」を堪能する姿を公開し、ファンの間で話題となっている。
ちゃんみなは現在、初のアリーナツアー「AREA OF DIAMOND 4」の真っ最中。3月3日と4日には、マリンメッセ福岡A館で公演を行っていた。今回の投稿では、福岡の人気ラーメン店「博多らーめん ShinShin」を訪れたことを報告した。
「世界で1番すきなラーメンShin Shin様がなんと貸し切りしてくださいました。本当に愛してる。福岡愛してる」と、店への感謝と福岡愛をつづったちゃんみな。公開された写真には、煮玉子入りのラーメンを前に満面の笑みを浮かべる姿や、店のスタッフらと楽しげに記念撮影する様子が収められている。
この飾らない投稿に、ファンからは多くのコメントが寄せられた。「めっちゃ幸せそう」「美味しそう、楽しそう」といった声のほか、「ラーメン食べるイメージないから新鮮」と意外性を感じたという反応も見られる。また、ライブに参加したファンからの「福岡ライブ最高でした」といった感想も集まるなど、大きな反響を呼んでいる。