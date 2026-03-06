Googleの「NotebookLM」はインターネット上の情報などを読み込ませて要約などを実行できるAIツールで、2025年7月にはノートブックの内容を動画にまとめる「ビデオ概要」が登場しました。そんなNotebookLMのビデオ機能がアップデートし、簡単なスライドショーとナレーションだけではなく映画のような映像を作成できる「シネマティックビデオ概要」の生成が可能になりました。NotebookLM adds Cinematic Video Overviewshttps://blog