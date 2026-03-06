女子プロレス「スターダム」のワールド王座を保持する?闇に落ちた不死鳥?上谷沙弥（２９）が、玖麗さやか（２５）の挑戦を拒否し続けている。２月７日の大阪大会で試合中に右手中指を脱臼しながらもＶ９を達成。その後、負傷箇所の手術を行い１か月間の欠場期間を強いられている。取材に応じた上谷は「去年１年間、自分の人生全てをかけて赤いベルト（ワールド王座）の価値を上げてきたのに、レフェリーストップで試合を終わら