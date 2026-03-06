試合終了後、歓声に応えるチェコ代表の選手たち【写真：加治屋友輝】フルカウント

WBC 韓国に敗戦も貫いた「流儀」試合前には捕手と審判と握手

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • WBCでチェコ代表が韓国代表と対戦し、4-11で敗れた
  • 試合後に捕手と審判が握手を交わしたシーンは、最後まで流儀が貫かれた
  • 場内からは日本人を含め多くのファンから惜しみない拍手が送られた
記事を読む

