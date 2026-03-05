ネクスコ中日本は5日、愛知県の伊勢湾岸道で工事による通行止め解除後も、「ここで出よ工事通行止」と表示されていたと発表しました。 ネクスコ中日本は伊勢湾岸道上りの飛島ＪＣＴから東海ＪＣＴにかけて4日午後11時から5日午前5時50分まで、工事による通行止めを行いました。しかし、通行止め解除後も約3時間半にわたり、工事区間だった名港潮見ＩＣの近くに設置されている電光掲示板に「ここで出よ工事通行止」とい