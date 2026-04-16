愛知県稲沢市の下水処理施設で、流されてきたとみられる赤ちゃんの遺体が見つかりました。警察が、死体遺棄事件の可能性もあるとみて調べています。警察などによりますと、16日午前8時すぎ、稲沢市の日光川上流浄化センターの職員の男性から、「未熟児がスクリーンに引っかかっていて、引きあげた」と通報がありました。見つかったのは身長およそ20cmの性別が分からない裸の赤ちゃんの遺体で、目立った外傷はな