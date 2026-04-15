１９６６年に発売されたトヨタ自動車の主力車種「カローラ」は、今年で「還暦」を迎える。時代とともに改良を重ね、初代から続くセダン型を軸にデザインを変えてきた。一時は平均的な車といった評価も見られたが、ここ３年は年１５０万台以上販売される人気ぶりだ。１５０以上の国と地域で累計５７００万台が販売され、ロングランに結びついた哲学と今後の展望を探る。「８０点主義＋α」でライバルと差別化カローラが登場した