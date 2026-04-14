赤色灯14日午後2時ごろ、愛知県常滑市のアパートの一室で、成人2人の遺体が見つかった。常滑署によると1人は性別不詳、もう1人は男性。室内に荒らされた形跡はなく、2人の遺体に目立った外傷もなかった。遺体は腐敗が進んでおり、署は身元や死因を調べている。署によると、部屋の契約者の80代女性と50代男性と連絡が取れていない。14日午前10時45分ごろ、アパートの管理会社が「契約の更新手続きが必要だが（住人と）連絡が取