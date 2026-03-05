◇第6回WBCオーストラリア─台湾（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで行われる1次ラウンドC組の台湾─オーストラリア戦で幕を開けた。東京ドームは平日の昼間にも関わらず、多くの台湾ファンで埋め尽くされ超満員となった。台湾は“美女軍団”として大人気なチアたちがスタンドで応援。青のユニホーム、白のホットパンツ姿で笑みを見せながらスタンドのファンを鼓舞