別れたはずの彼女に、今も居場所を知られていたとしたら――？都内の飲料メーカーに勤める長谷川尚樹さん（仮名・34歳）が語るのは、元交際相手のユイさん（仮名）のことだ。2人は6年前に出会った。やがて“束縛”に耐えられなくなり、別れのときが訪れる。しかし、その後も「終わっていなかった可能性がある」という。その驚きの手口とは？◆一緒にいるときは問題なかったが…「最初の印象は、清楚でおとなしい子。明るいタイプで