「洗濯しておいたよ」元カノが去り際に仕掛けた“罠”に戦慄…別れて2年間、居場所が“筒抜け”だったワケ
別れたはずの彼女に、今も居場所を知られていたとしたら――？
都内の飲料メーカーに勤める長谷川尚樹さん（仮名・34歳）が語るのは、元交際相手のユイさん（仮名）のことだ。2人は6年前に出会った。やがて“束縛”に耐えられなくなり、別れのときが訪れる。しかし、その後も「終わっていなかった可能性がある」という。その驚きの手口とは？
◆一緒にいるときは問題なかったが…
「最初の印象は、清楚でおとなしい子。明るいタイプではなかったけど、僕もどちらかというと“陰キャ”寄りなので、気が合ったんです。何回かデートをして、付き合うことになりました」
長谷川さんが自分を「暗い」と言うのには理由がある。当時、彼は前の会社を辞めて仕事を探している最中だった。おとなしい性格のため、前の上司からパワハラに近い態度を取られ、それがつらくて退職したという。
「退職金や、たまたま入った親族の遺産で生活していました。あとは、家でできる動画編集の仕事をして、なんとか食いつないでました。猫も飼っていたので、ほとんど外に出ず、出かけるのは買い物くらい。ほぼ家にこもる生活でした。ユイもそれを理解してくれて、家でのデートが多かったです」
付き合い始めたころは、部屋で一緒に食事をするなど、落ち着いたデートが中心だった。長谷川さんはあまり外出せず、お酒を飲みに行くこともなかった。ユイさんも、一緒にいるときはおとなしかったという。
◆家にいるのに彼女から「どこにいるの？」
しかし、付き合って3カ月ほど経ったころから、ユイさんの様子が少しずつ変わっていった。
「どこにも出かけていないのに、会っていないときに浮気を疑われるようになったんです。もともと『私のどこが好き？』とよく聞いてくるタイプだったので、不安になりやすいところはあったのかもしれません。家にいるのに『どこにいるの？』『何してるの？』と立て続けにLINEが来るようになって……。仕事中で返信できないと、『浮気してるの？』『女と一緒なんでしょ？』と何度も電話がかかってきました。仕事に集中するため通知を切っていたこともあったので、それがきっかけだったのかもしれませんが……」
さらに、ユイさんの行動はさらにエスカレートしていく。
「泊まりに来るたびに、部屋を細かくチェックするようになったんです。浮気相手の荷物がないか確かめるために、洗面所の下を開けたり、ベッドサイドの引き出しをのぞいたり……。さすがに『いい加減にしてほしい』と言うと、『浮気してるからそう言うんでしょ!?』と大泣きされました。そんなことが、たまに出かけた外でも起こるように。『今、他の女の人を見てたよね？』と言われたり、僕が黙っていると、突然『私のこと嫌いなんでしょ！』と道端に座り込んで泣き出したり……。本当、参りましたね……」
いちいちユイさんの相手をすることに次第に疲れてしまい、長谷川さんは少しずつ心の距離を取るようになった。やがて今の会社に就職が決まり、外出するように。同僚と打ち解け、飲みに行くことも増え、ユイさんとは物理的にも距離ができていったという。
「それからしばらくして、ユイに別れを切り出しました。最初は『絶対に別れない！』と泣きながら引き止められました。でも、僕が本気だと分かると、『わかった……じゃあ荷物だけ取りに行っていい？』と渋々、受け入れた様子でした。ただ、部屋にはユイの荷物がいくつか置いてあった。でも最後に顔を合わせると、また揉めそうだったので、僕が『荷物は送るよ』と言うと、『じゃあ、あなたが仕事に行っている間に取りに行くね。鍵はポストに入れておく』と言われて。それで了承しました」
