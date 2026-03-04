27年より？国内フルサービスキャリアでは国際線のみに適用していた、運賃に上乗せされる形で利用者が負担する費用「燃油サーチャージ」が2027年以降、国内線でも設定される可能性が出てきました。JAL（日本航空）が2026年3月に発表した「JALグループ経営ビジョン2035」に、2027年4月より「国内線燃油サーチャージ」の設定を検討することが明らかにされました。【写真】ホントに国内線!? これが「JAL国内線最上位クラス」驚愕の客