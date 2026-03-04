宇宙ベンチャー企業「スペースワン」はきょう4日11時、小型ロケット「カイロス3号機」を打ち上げる予定でしたが、打ち上げは再び中止されました。「カイロス3号機」は1日に打ち上げ予定でしたが、天候を理由に延期され、「4日午前11時に打ち上げを予定していました。スペースワンが開発した小型ロケット「カイロス3号機」は、1日午前11時に和歌山県串本町の民間発射場「スペースポート紀伊」から打ち上げられる予定でしたが、予定