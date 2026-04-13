米国とイランの終戦交渉が決裂しトランプ米大統領がホルムズ海峡に対する逆封鎖の可能性を明らかにするとイスラエルメディアは一斉に「イスラエル軍がイランとの武力衝突再開を準備している」という報道を出した。イスラエルのネタニヤフ首相は交渉決裂当日である12日、イスラエル軍が占領するレバノン南部の緩衝地帯を訪問しヒズボラに対する軍事作戦を持続する意向を明らかにした。この日イスラエルメディアのワイネットは「イス