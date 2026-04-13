イギリス空軍でも実用化に向けて実験イギリスの防衛企業であるBAEシステムズは、2026年4月8日、APKWS（精密誘導キット）を搭載したロケット弾を装備したユーロファイター「タイフーン」の発射実験に成功したと発表しました。【動画】精密な射撃!? これが、精密ロケット弾でドローンを撃墜する瞬間ですAPKWSは、無誘導のハイドラ70ロケット弾にレーザー誘導キットを装着することで、地上攻撃における精密誘導を可能にした兵器で