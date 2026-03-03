3日に放送された『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話にて、3次審査にコマを進める12名が発表された。【映像】1位になった19歳美女のダンス（全身姿）2次審査では歌とダンスの両方で参加者が審査され、19名中12名が、3次審査へコマを進めることができる。総合1位から順に、合格者の名前が呼ばれていった。見事1位になったのは、ダンス審査で1位となり、ボーカル審査でも高い評価を受けた沖縄県出身のJAYLA（大城莉瑛羅・19