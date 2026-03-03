3日に放送された『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話にて、3次審査にコマを進める12名が発表された。

【映像】1位になった19歳美女のダンス（全身姿）

2次審査では歌とダンスの両方で参加者が審査され、19名中12名が、3次審査へコマを進めることができる。総合1位から順に、合格者の名前が呼ばれていった。見事1位になったのは、ダンス審査で1位となり、ボーカル審査でも高い評価を受けた沖縄県出身のJAYLA（大城莉瑛羅・19歳）。指原莉乃らスタジオキャストも「もうエースだこれは」「1位キープだ」と、納得したような表情で祝福する。

HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンドゥク氏は「ダンスもボーカルも安定していて、参加者の中で最高得点でした。そしてスター性や（すでに決まっている3人の）メンバーとのバランスでも、疑いの余地なく1位でした。おめでとうございます」とJAYLAを祝福。JAYLAは「頭が真っ白になっちゃって」と驚いた様子ながらも、「1位だからこそ自分の奥底にあるものを探すのに苦労するんじゃないかなとも思うけど、コツコツ頑張りたい」と意気込んだ。

2位はダンス審査7位だったHIORI（津波古妃織・18歳）。成長した姿を見せたことで、審査員から高い評価を受けた。スタジオキャストのヒコロヒーと指原は「なんか、ごっつキレイになってない？」「確かに、表情ももう違う気がする」と、HIORIの進化に驚きの表情を見せる。

3位はHONOKA.K（黒川穂香・20歳）。彼女は1次審査のボーカル審査で圧倒的な歌唱力を見せたが、ダンス審査でも4位と高い評価を得ていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。