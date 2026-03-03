これが現行型「ヤリス」“最後の改良”なのか!?トヨタは2026年2月20日、コンパクトカーヤリス」およびコンパクトSUVヤリスクロス」の一部改良を発表しました。このうちヤリスは、3月2日より販売が開始されます。プラットフォームや基本設計に大きな変更はなく、装備の充実と商品力の底上げが中心。なかでも注目されるのは、ハイブリッド車への電動パーキングブレーキおよびブレーキホールド機能の標準装備化です。【画像】