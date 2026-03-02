窓は機体の弱点だった？ 構造から見直す燃費改善空を飛ぶ飛行機にとって、窓は単なる景色を楽しむためのものではなく、実は機体を作る上での大きな「課題」でもあります。【画像】これが窓がないジェット機「ファントム3500」です高い空を飛ぶ飛行機は、機内の気圧を保つためにパンパンに膨らんだ風船のような状態になっています。頑丈な胴体でその圧力を支えていますが、窓はその壁に“穴”を開けているのと同じです。窓の