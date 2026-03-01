岐阜県下呂市でアイスクライミングをしていた男性が滑落して、崩れた氷の下敷きになり、死亡しました。警察によりますと、きょう午前9時すぎ、下呂市小坂町で「アイスクライミング中の男性が氷もろとも滑落した」と現場にいた人から通報がありました。消防などが駆けつけたところ、50代くらいの男性が直径3メートルほどの氷の塊の下敷きになっているのが見つかりました。男性は救助されましたが、その場で死亡が確認されました。当