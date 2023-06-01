【「恋する匠くんは様子がおかしい」第1巻】 2月27日 公開 価格：720円 【拡大画像へ】 forcsは、出版レーベル「じるみて」のオリジナルコミック「恋する匠くんは様子がおかしい」の電子単行本1巻を、2月27日より各電子書籍ストアにて配信開始する。価格は720円。 本作は、冬田ひわこ氏によるラブコメ。学校のアイドルでイケメンの白鳥匠。しかし彼は大好きな幼馴染