【「恋する匠くんは様子がおかしい」第1巻】 2月27日 公開 価格：720円

forcsは、出版レーベル「じるみて」のオリジナルコミック「恋する匠くんは様子がおかしい」の電子単行本1巻を、2月27日より各電子書籍ストアにて配信開始する。価格は720円。

本作は、冬田ひわこ氏によるラブコメ。学校のアイドルでイケメンの白鳥匠。しかし彼は大好きな幼馴染、那奈帆の前ではポンコツになってしまうという弱点がある。

【あらすじ】

才色兼備、文武両道。

学校のアイドルと呼ばれる完璧イケメン・白鳥匠。

しかし彼には秘密があった。

それは、幼馴染の那奈帆に初恋を拗らせすぎた結果、彼女の前でだけとんでもないポンコツと化してしまうこと…！

一方の那奈帆は推しアイドル・くるみんに夢中で、匠には興味ゼロ。

匠は那奈帆の理想（＝推し）に近づこうと、あの手この手で必死にアピールするが…！？

愛ゆえに残念すぎるイケメン×鈍感推し活女子のすれ違いラブコメディ！

