イケメンなのに恋愛下手な匠くんの苦悩「恋する匠くんは様子がおかしい」の電子単行本第1巻を2月27日より配信
【「恋する匠くんは様子がおかしい」第1巻】 2月27日 公開 価格：720円【あらすじ】
才色兼備、文武両道。
一方の那奈帆は推しアイドル・くるみんに夢中で、匠には興味ゼロ。
forcsは、出版レーベル「じるみて」のオリジナルコミック「恋する匠くんは様子がおかしい」の電子単行本1巻を、2月27日より各電子書籍ストアにて配信開始する。価格は720円。
本作は、冬田ひわこ氏によるラブコメ。学校のアイドルでイケメンの白鳥匠。しかし彼は大好きな幼馴染、那奈帆の前ではポンコツになってしまうという弱点がある。
学校のアイドルと呼ばれる完璧イケメン・白鳥匠。
しかし彼には秘密があった。
それは、幼馴染の那奈帆に初恋を拗らせすぎた結果、彼女の前でだけとんでもないポンコツと化してしまうこと…！
匠は那奈帆の理想（＝推し）に近づこうと、あの手この手で必死にアピールするが…！？
愛ゆえに残念すぎるイケメン×鈍感推し活女子のすれ違いラブコメディ！
