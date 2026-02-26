東京を拠点に活動するBilly Laurentが、5年ぶり通算5枚⽬となる新作EP『pride.』をELIONE率いるヒップホップコレクティブ「Solid Sky Entertainment」から、2⽉27⽇に配信リリースする。2021年頃から動画投稿SNSを中⼼に話題を呼ぶ楽曲を連発し、多くのリスナーからEPのリリースを期待されている中、5年ぶりとなる今回のEP『pride.』は、彼が東京で⽣きる中で⾒つけたスタンスや感情が込めら