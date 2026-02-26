その圧倒的なビジュアルと確かな実力で、強烈な光を放った19歳の候補者に注目が集まっている。【映像】妹は仲間由紀恵の娘役、スタイル抜群の美人姉2月24日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第1話では、1万4000人から絞り込まれた候補生たちが二次審査進出を懸けて激突。その中で、追加合格（B合格）を勝ち取ったELENA（土方エレナ・19）に注目が集まっている。エレナの妹は、ドラマ『相棒』で仲間由紀恵演じる社美彌